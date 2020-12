NTB utenriks

Den årlige FN-rapporten «Global Humanitarian Overview» for 2021 konkluderer med at 235 millioner mennesker globalt kommer til å trenge en eller annen form for nødhjelp. Det er en økning på hele 40 prosent fra i år.

– Økningen kommer nærmest utelukkende på grunn av covid-19, sier FNs nødhjelpskoordinator Mark Lowcock.

Neste år vil 1 av 33 mennesker i verden til å trenge hjelp, viser rapporten, som påpeker at dersom alle hadde bodd i samme land, hadde det vært verdens femte største nasjon.

