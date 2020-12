Danmark vil koronateste alle unge i 17 kommuner

NTB utenriks

– Smittetallene er bekymringsfullt høye. Og nivået særlig i hovedstadsområdet er for høyt, skrev statsminister Mette Frederiksen i et Facebook-innlegg før tiltakene ble presentert tirsdag.

Skjerpede og målrettede tiltak innføres i til sammen 17 kommuner og skal gjelde fram til 2. januar.

– Vinteren har bare så vidt begynt. Vi har fortsatt noen harde måneder foran oss, sier statsministeren.

Regjeringen setter inn ekstra mannskap for å teste alle unge i de aktuelle kommunene, deriblant Frederiksberg, København, Ishøj og Brøndby. Bakgrunnen er at smitten er spesielt høy blant unge.

– Vi lager særlige tiltak for at få testet unge i alderen 15–25 år i 17 hovedstadskommuner for covid-19 innen jul, sier helseminister Magnus Heunicke.

Han sier det er snakk om opp mot 200.000 tester i de aktuelle kommunene. De unge oppfordres til å teste seg, men det er ikke et påbud.

I tillegg oppfordres det til hjemmekontor i de 17 kommunene, i skolene innføres det forbud mot undervisning på tvers av klassene. Barne- og ungdomsidretten blir underlagt et forsamlingsforbud på inntil 10 personer, ikke 50 som i resten av landet. Det kommer i tillegg nye restriksjoner for detaljhandelen for hele landet.

(©NTB)