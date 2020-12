Brødre dømt til 14 års fengsel for drapet på Bornholm

NTB utenriks

28 år gamle Phillip Johansen var forsvarsløs og ble utsatt for langvarig og voldsom mishandling natt til 23. juni, sa aktor Anne Moe i sin sluttprosedyre.

Hun ba derfor om at de to brødrene på 23 og 26 år måtte dømmes til mellom 14 og 16 års fengsel. Dommen lyder på 14 år for dem begge.

Tirsdag formiddag ble de to kjent skyldige i drap av en enstemmig jury. Forsvarsadvokatene la ned påstand om tolv års fengsel, slik utgangspunktet er for drap i Danmark.

Drapet 23. juni vakte internasjonal oppmerksomhet. Johansen, som var svart, ble drept av to brødre, som blant annet knelte på hodet hans.

Drapet skjedde i en tid da verden var preget av BLM-demonstrasjoner etter at George Floyd ble drept av en politimann som satte kneet til hodet hans slik at han ikke fikk puste.

Dansk påtalemyndighet har konkludert med at drapet ikke var rasistisk motivert. Brødrene erkjente grov vold, men sa det ikke var meningen å drepe 28-åringen, som beskrives som en kamerat av dem.

