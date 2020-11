Skottlands førsteminister vil ha ny folkeavstemning om uavhengighet i 2021

NTB utenriks

Sturgeon, som leder den skotske regjeringen, sier hun vil bruke valget til enda en gang å forsøke å sikre skotsk uavhengighet.

– I mai vil vi be dere, Skottlands folk, om å gi oss deres tillit til å fortsette oppgaven med å bygge et bedre land, sa Sturgeon på partiets digitale landsmøte mandag.

– Jeg vil be om deres tillatelse, ingen andres, for at det holdes en lovlig folkeavstemning om uavhengighet i den tidlige fasen av det nye parlamentet, sa hun videre.

I folkeavstemningen i 2014 stemte skottene nei til uavhengighet og ja til å forbli en del av Storbritannia.

