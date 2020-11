Ny studie: En blodprøve kan forutsi alzheimer

NTB utenriks

Det er håp om at metoden vil føre til gjennombrudd i kampen mot sykdommen.

Om lag 50 millioner mennesker lever med Alzheimers sykdom, og på verdensbasis utgjør den over halvparten av demenstilfellene.

Degenereringen antas å skyldes en opphopning av proteiner i hjernen til pasienten. Enkelte av disse proteinene kan påvises i blodprøver, og tester av hvor konsentrerte de er, er i studien blitt brukt til å diagnostisere sykdommen flere år før de første symptomene viser seg.

I en artikkel i tidsskriftet Nature Aging beskriver forskerne hvordan de har utviklet og validert modeller av hvor stor risiko et individ har for å utvikle sykdommen. De har sett på to viktige proteiner i blodprøver fra over 550 pasienter med mindre kognitive svekkelser.

Billig metode

Studien viste at de med denne metoden kunne forutsi Alzheimers med 88 prosents sikkerhet over en periode på fire år.

Resultatet regnes som lovende, ikke minst fordi metoden er lettvint og billig.

Forskningssjef ved Alzheimer's Society, Richard Oakley, sier at den største utfordringen er å kunne diagnostisere sykdommen tidlig nok til å kunne bruke eksperimentelle behandlingsformer.

– Hvis disse biomarkørene kan forutse Alzheimer i større og mer ulike grupper, så vil vi kunne oppleve en revolusjon i hvordan vi tester nye medikamenter mot demens, sier han.

– Første gang

Musaid Husain, professor i nevrologi ved University of Oxford, mener at studien kan være et gjennombrudd.

– For første gang har vi en blodprøve som er god til å forutse risikoen for senere utvikling av Alzheimers sykdom hos personer som har milde kognitive symptomer, sier Husain, som selv ikke har bidratt i studien.

– Vi trenger mer validering av resultatene, men sett ut fra andre nylige funn så kan dette være et transformativt steg til tidligere diagnoser, så vel som til å kunne teste nye behandlingsformer i tidligere faser av sykdommen, sier han.

(©NTB)