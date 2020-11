Moderna ber om godkjenning av vaksine

NTB utenriks

Søknaden vil bli fremmet etter at en full gjennomgang av testresultatene viser en effektivitet på 94,1 prosent, heter det i en kunngjøring fra Moderna.

Det siste utspillet fra Moderna setter ny fart i det internasjonale kappløpet om å få en godkjent vaksine ut på markedet. Flere kandidater er i sving med å sikre høye testtall, samtidig som pandemien når nye høyder både i EU og USA.

Kapasiteten ved amerikanske sykehus er på bristepunktet, med over 160.000 smittetilfeller daglig og over 1.400 dødsfall. Siden covid-19-viruset dukket opp for første gang i Kina for nesten et år siden, har 1,4 millioner mennesker mistet livet på verdensbasis.

Moderna er rett i hælene på Pfizer som med sin tyske partner BioNTech søker om å få begynne med vaksinering i USA i desember. I Storbritannia vurderer helsemyndighetene også Pfizer og BioNTech, samt en vaksine fra AstraZeneca.

