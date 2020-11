Italia ber skianlegg holde stengt

NTB utenriks

– Dersom dette ikke er tilfelle, vil jeg si at det er fornuftig å sørge for en periode med isolasjon for hjemvendte for å beskytte allmennheten, sier sjefen for det italienske helsetilsynet, Franco Locatelli, til avisen La Stampa.

Det pågår for tiden en debatt om populære skidestinasjoner skal få lov til å holde åpent i vinter på grunn av den andre smittebølgen i Europa.

Tyskland og Italia mener skianleggene kun får åpne etter nyttår, men Østerrike og Sveits vil på sin side ikke stenge anleggene i det hele tatt, noe italienske helsemyndigheter omtaler som skuffende.

Italias finansminister Roberto Gualtieri har kunngjort at sesongarbeidere innen turisme får 1.000 euro i en engangsutbetaling som del av en ny krisepakke.

Nedstengingen i Italia de siste ukene ser ut til ha en viss effekt. Søndag ble det registrert om lag 20.600 nye smittetilfeller, ned fra rundt 28.300 på samme tid forrige uke.

