EU kuttet klimautslippene med 3,7 prosent i 2019

I de 27 EU-landene falt klimagassutslippene med 3,7 prosent i 2019 sammenlignet med 2018, mens bruttonasjonalproduktet (BNP) økte med 1,5 prosent. Dermed har utslippene blitt redusert med 24 prosent sammenlignet med nivåene i 1990, skriver EU-kommisjonen i en pressemelding.

Utslippene som er dekket av EUs kvotesystem ETS har falt med 9,1 prosent, som tilsvarer 152 millioner CO2-ekvivalenter, sammenlignet med 2018. Mye av dette skyldes at kullkraftverk fases ut til fordel for fornybar energi og gass, mens industriutslippene også falt. Utslippene fra flybransjen, der ETS riktignok kun dekker flyginger innenfor EØS-området, økte litt.

I pressemeldingen heter det også at utslipp som ikke dekkes av ETS, deriblant utslipp fra transport, bygg, landbruk og avfall, ikke forandret seg nevneverdig sammenlignet med 2018.

Utviklingen betyr at EU er i rute for å nå sitt klimamål for 2020. I 2020 har det vært kraftige, midlertidige fall i klimautslippene over store deler av verden som følge av koronakrisen.

