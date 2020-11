Bolsonaro-allierte gikk på en rekke nederlag i Brasils lokalvalg

NTB utenriks

Den høyrepopulistiske presidentens allierte ble sittende uten ordførere i landets største byer. Kun to av de 13 ordførerkandidatene han støttet, vant valgene sine. Presidenten tilhører ikke noe parti, men støttes av høyrepopulister og ultrakonservative i Brasil.

Partier som representerer sentrum-høyre fikk ordførerstillingene i de fleste storbyene, deriblant de to gigantene Rio de Janeiro og São Paulo. Venstresiden og arbeiderpartiet PT vant på sin side ikke en eneste av de 32 delstatshovedstedene, for første gang i PTs historie.

Lokalvalget kan fortelle mye om hvordan stemningen er i landet foran presidentvalget i 2022. Statsviter Leonardo Avritzer slår fast at Bolsonaro har gått på et nederlag og at venstresiden har «enorme vanskeligheter».

