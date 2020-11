81 pågrepet i Frankrike under demonstrasjoner mot sikkerhetslov

NTB utenriks

Det viser offisielle tall fra det franske innenriksdepartementet etter demonstrasjonene lørdag. Demonstrantene selv mener det var opptil en halv million demonstranter, hvorav opptil 200.000 i Paris. Over hele landet ble til sammen 76 politifolk skadd.

Demonstrasjonene kommer kort tid etter to alvorlige tilfeller av politivold på kort tid. Forrige mandag brukte politiet makt for å tømme en flyktningleir, og torsdag dukket det opp en video som viser at politiet mishandler en svart musikkprodusent. Fire politibetjenter er nå siktet for sistnevnte hendelse.

Videoen dukket opp samtidig med at det blir foreslått en ny fransk sikkerhetslov som vil begrense folks muligheter til å filme politifolk i tjeneste. Regjeringen mener loven skal beskytte politiet, mens kritikere mener den truer pressefriheten.

