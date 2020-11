Taliban sier de har inngått en avtale med den afghanske regjeringen

NTB utenriks

To og en halv måned etter at fredsforhandlingene startet i Qatar melder islamistgruppa at forhandlingene er ferdige.

– Forhandlingene mellom delegasjonene var ferdige og sluttført i 21 klausuler den 15. november 2020, skriver Taliban-talsmann Mohammed Naeem på Twitter.

Naeem skriver videre at kopier av det som ble avtalt er overlevert vertslandet for forhandlingene etter å ha blitt godkjent av begge forhandlingsdelegasjoner.

Den første fasen i forhandlingene hadde som formål å peke ut hovedtemaene som skal behandles grundigere i kommende forhandlingsrunder. Den afghanske regjeringen har så langt ikke bekreftet Talibans opplysninger.

