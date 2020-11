NTB utenriks

– Vi jobber intensivt for å lokalisere disse personene. Dette er personer som har vært på besøk i Tigray, og problemet er at all telekommunikasjon er stengt der. Det har vært svært vanskelig å nå fram til disse, sier ambassadør Hans Henric Lundqvist til kanalen.

Lundqvist sier bekymringen for de sivile som oppholder seg i regionen er stor.

– Vi vet at det er vanskelig å ta ut penger og at det er mangel på mat, medisiner og vann i Tigray. Det skaper store humanitære problemer, sier han.

