Hetebølge i Australia

Lørdag formiddag nådde temperaturen 42 grader i innlandet i delstatene New South Wales, Queensland og Victoria, samt South Australia.

I deler av storbyen Sydney passerte temperaturen 40 grader lørdag ettermiddag, og det ventes at varmen vil holde seg til søndag ettermiddag.

Helgens hetebølge er den første idet landet nå går inn i sommersesongen.

En prognose som ble lagt fram torsdag, viser at årets sommer kan bli våtere enn vanlig, med økt risiko for oversvømmelser og redusert risiko for skogbranner.

Fjorårets sommer fikk kallenavnet «svart sommer» som følge av de mange skogbrannene som herjet i landet under en av de varmeste og tørreste sesongene som er registrert.

