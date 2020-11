Fauci: Ta vaksinen også hvis du har vært koronasmittet

NTB utenriks

– Jeg synes de burde ta vaksinen, sier Fauci i et intervju med nyhetsbyrået McClatchy Washington Bureau.

Oppfordringen går både til de som har hatt påvist koronasmitte og de som tror at de kan ha vært smittet. Begge gruppene bør uansett la seg koronavaksinere når vaksinene er klare, mener Fauci.

Han sier også at det er ingen grunn til å tro at det vil være skadelig å ta vaksinen for dem som allerede har hatt covid-19.

– Jeg synes ikke det burde være noe å bekymre seg for i det hele tatt, sier Fauci.

Vaksineeksperter antar at de kommende koronavaksinene vil kreve årlige vaksineringer, på tilsvarende måte som med influensavaksiner.

(©NTB)