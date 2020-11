Trump sier han forlater Det hvite hus hvis Bidens seier bekreftes

NTB utenriks

– Selvsagt vil jeg det. Og det vet dere, svarte Trump journalister som spurte om han vil forlate Det hvite hus hvis valgdelegatene bekrefter Bidens seier.

– Men hvis de gjør det, så gjør de en feil, sa Trump også, som la til at det kommer til å bli svært vanskelig å innrømme nederlag.

Det er de 538 valgdelegatene fra landets 50 delstater som foretar den offisielle utnevnelsen av USAs neste president 14. desember. Tall som foreligger så langt, viser at Biden har sikret seg 306 delegater. Det trengs 270 for å vinne. Trump har 232 delegater.

Trumps uttalelse kom etter at han hadde snakket med militærledere i utlandet i anledning takksigelsesdagen torsdag.

Han gjentok ubegrunnede påstander om massivt fusk i valget.

Trump varslet også at han 5. desember drar til Georgia for å drive valgkamp for to republikanske kandidater som kjemper i omkamp om to senatsplasser. Utfallet i dette omvalget, som holdes 5. januar, blir avgjørende for om Republikanerne eller Demokratene får kontroll over Senatet.

