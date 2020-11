Tre indiske soldater drept av pakistanske styrker

NTB utenriks

To av soldatene ble drept fredag i Rajouri-distriktet, mens den tredje ble drept i Poonch-distriktet sent torsdag kveld, ifølge en talsperson for den indiske hæren, oberstløytnant Davender Anand.

Torsdag ble også to indiske soldater drept av opprørere i Kashmir. Pakistan har ikke kommentert hendelsene.

Den siste tiden har det vært nær daglige kamphandlinger mellom indiske og pakistanske soldater i grenseområdene mellom landene. Begge hevder at de har rett på den omstridte Kashmir-regionen, som er delt mellom dem.

Situasjonen har vært ytterligere spent siden februar 2019, da en selvmordsbomber drepte 40 indiske soldater i Kashmir. India svarte med å gjennomføre et luftangrep mot Pakistan.

I august vedtok Indias regjering å oppheve Kashmirs spesielle status og annullerte regionens særskilte grunnlov. Indiske soldater har også økt tilstedeværelsen sin i området og kuttet kommunikasjonsmulighetene for innbyggerne.

