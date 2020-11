Saudi-Arabia bomber opprørere i Jemen

NTB utenriks

Flere luftangrep har fredag blitt gjennomført mot Houthi-opprørere i Jemens hovedstad Sana, byen Amran og havneregionen Hodeira.

– Vi våknet til angrep og lyden av store eksplosjoner som skremte hele nabolaget, sier 41 år gamle Abdelkarim al-Qudsi som bor i al-Hafa-nabolaget øst i Sana til nyhetsbyrået AFP.

Antallet døde og sårede er ikke kjent.

De Iran-støttede Houthi-opprørerne sa mandag at de hadde gjennomført et rakettangrep mot et oljeanlegg i den saudiarabiske byen Jeddah. Angrepet var hevn for Saudi-Arabias innblanding i den årelange krigen i Jemen.

