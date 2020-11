Nødhjelp på vei til Tigray-flyktninger

NTB utenriks

Den første flylasten med nødhjelp landet i Sudans hovedstad fredag, og en ny flylast fra Dubai er ventet mandag, opplyser FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Over 43.000 sivile har de siste dagene flyktet fra Tigray-regionen nord i Etiopia, som er under angrep fra etiopiske regjeringsstyrker.

De etiopiske styrkene jaker på opprørere fra Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF), og hundrevis av mennesker er drept siden offensiven startet 4. november. .

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, besøkte fredag grensa mellom Etiopia og Sudan for å vurdere situasjonen for flyktningene som ankommer der.

– Jeg ønsker å gi uttrykk for solidaritet og takknemlighet overfor Sudan, som har åpnet grensa for flyktningene, sa han.

Ifølge UNHCR utgjør barn rundt halvparten av dem som har ankommet.

(©NTB)