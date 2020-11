Bolsonaro nekter å ta koronavaksinen

NTB utenriks

– Det er min rett ikke å ta vaksinen, sa Bolsonaro i en video på sosiale medier torsdag.

Bolsonaro har fått kritikk for sin håndtering av koronapandemien og fikk viruset selv i juli. Han har blant annet tonet ned faren som viruset utgjør, og gjentatte ganger fremmet hydroksyklorokin som medisin mot viruset, tross at tross at studier viser at det ikke fungerer.

Brasil har registrert over 170.000 koronadødsfall, som er nest flest i verden, kun slått av USA.

Bolsonaro presiserte imidlertid at hans regjering kommer til å dele ut vaksinen så snart den er godkjent av myndighetene.

