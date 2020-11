NTB utenriks

Tusenvis ventes å komme til den gamle Terminal C-bygningen daglig fra midten av desember. Da skal nemlig bygget brukes som vaksinesenter.

Det ventes at 3.000-4.000 mennesker skal vaksineres mot koronaviruset på Tegel hver dag, og sammen med andre vaksinesentre rundt omkring i den tyske hovedstaden håper myndighetene at de kan vaksinere om lag 20.000 personer daglig. Det vil tilsi at hele byens befolkning på 3,8 millioner personer kan vaksineres på om lag et halvt år.

(©NTB)