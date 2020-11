NTB utenriks

Nyheten kommer samtidig som svært mange amerikanere samles for å feire thanksgiving og ha en helg med familien, noe som skaper frykt for at en enda verre smittetopp kan være i emning.

Antallet innlagt er det høyeste siden pandemien tok til, og på enkelte sykehus er nå kapasiteten sprengt, melder Reuters. Smittetallene har de siste ukene vært økende i hele USA.

Det er totalt registrert 13,2 millioner tilfeller av covid-19 i USA, og omkring 270.000 har mistet livet.

