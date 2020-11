Tåregass mot demonstrerende bønder i India

NTB utenriks

Bøndene protesterer mot mye lover de sier vil begrense inntektene deres og heller tjene store selskaper.

I delstaten Haryana, som grenser til hovedstaden, brukte politiet tåregass og vannkanoner for å stanse bøndene, som tok seg fram til fots, i busser og på traktorer, melder TV-kanalen NDTV.

Bønder og bondeledere ble pågrepet flere steder. Et sted svarte bøndene med å kaste murstein og skyve vekk veisperringer.

Grensen til Delhi er stengt, og i flere områder går ikke metroen. Politiet sier pandemien gjør at det ikke er lov med massemøter.

Regjeringspartiet BJP insisterer på at de nye lovene, som ble vedtatt i september, vil gjøre det lettere for bøndene å selge produktene sine til store innkjøpere. De sier det vil gi bedre priser og gjøre bøndene uavhengige av mellommenn som tradisjonelt dominerer denne handelen. Kritikere sier bøndene blir mer sårbare for markedskreftene.

Det har vært demonstrasjoner siden september, særlig i Haryana og nabostaten Punjab i nordvest, som regnes som Indias kornkammer. Bondeorganisasjoner i fem delstater sto bak torsdagens demonstrasjonsplaner.

