Sveriges prins Carl Philip og prinsesse Sofia har testet positivt for korona

NTB utenriks

Det er iverksatte smittesporing etter at Carl Philip, som er det svenske kongeparets eneste sønn og nummer to i søskenflokken, har testet positivt for koronaviruset, melder Expressen.

Han og prinsesse Sofia har lettere influensasymptomer, men har det etter omstendighetene bra, skriver det svenske kongehuset på sine hjemmesider. Kongen, dronningen, kronprinsesse Victoria og hennes ektemann, prins Daniel, skal nå testes.

– Grunnen til det er at familiemedlemmene møttes på fredag, da det var en begravelse for dronningens bror. Da var de i samme kirkerom, sier Margareta Thorgren, hoffets informasjonssjef.

Kongens livlege leder arbeidet med smittesporingen. Kongefamilien skal testes i løpet av torsdagen.

– Livlegen har anbefalt at hele kongefamilien tester seg. Dermed inngår de i denne smittesporingen, sier Thorgren til Aftonbladet.

Prinseparet har deltatt aktivt i kampen mot koronapandemien. Prinsesse Sofia har jobbet på et sykehus i Stockholm, mens Carl Philip har tatt seg jobb i Försvarsmakten, som samordner støtte til sivilsamfunnet under koronakrisen.

Prins Carl Philip giftet seg med Sofia Kristina Hellqvist i 2015.

(©NTB)