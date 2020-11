Sverige håper koronatoppen blir nådd i desember

NTB utenriks

Det siste døgnet er det registrert 67 nye koronarelaterte dødsfall og 5.841 nye smittetilfeller i Sverige.

236.355 har hittil fått påvist smitte, og landet har nå 65 koronadødsfall per 100.000 innbyggere.

Det er over ti ganger så mange som Norge og nesten fire ganger så mange som gjennomsnittet i verden.

Blant dem som nylig testet positivt for viruset, er prins Carl Philip og hans kone, prinsesse Sofia.

Håper toppen er nådd

Folkhälsomyndigheten mener imidlertid å se lys i enden av tunnelen og håper nå at smittetoppen kan bli nådd i midten av desember.

– Scenarioet bygger på at vi har god sporing og god distansering i samfunnet, sier Folkhälsomyndighetens leder Johan Carlson.

Carlson medgir imidlertid at smittespredningen har skutt fart igjen.

– Smittespredningen har økt den siste halvannen måneden. Vi kan vente oss en vending, og ifølge scenarioet kan det skje om to til to og en halv uke, sier han.

Ikke prognose

Carlson understreker at det er snakk om et scenario og ikke en prognose, og at smittespredningen ganske sikkert vil fortsette langt inn i nyåret.

– Vi illustrerer en mulig utvikling for at helsevesenet. Det øvrige samfunnet skal kunne ta høyde for dette og iverksette de nødvendige forholdsregler, sier statsepidemiolog Anders Tegnell, som har høstet kraftig kritikk for måten Sverige har håndtert pandemien på.

I Danmark er det registrert 1.191 nye smittetilfeller og ni dødsfall det siste døgnet.

Danmark er dermed oppe i 75.395 smittede og 811 døde, mens Norge har 34.268 smittetilfeller og 316 koronarelaterte dødsfall.

