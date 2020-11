Slaget om Tigrays hovedstad nærmer seg – befolkningen på en halv million bes holde seg inne

NTB utenriks

Statsministeren ber torsdag innbyggere i området holde seg innendørs. Uttalelsen kommer etter at en 72 timers frist for regionstyremaktene i Tigray til å legge ned sine våpen gikk ut.

– Etiopias nasjonale forsvarsstyrker har fått ordre om å starte den tredje og avsluttende fasen i vår operasjon for rettssikkerhet, sier Abiy Ahmed Ali.

Dermed kan Etiopias hær starte angrepet på Mekele med stridsvogner og bataljoner som har rykket stadig nærmere byen den siste uka. Det bor rundt en halv million mennesker i Mekele. Fredsprisvinnerens regjering har tidligere varslet at det vil bli vist «ingen nåde» overfor folk som ikke kommer seg vekk i tide.

I torsdagens uttalelse sier imidlertid Abiy Ahmed Ali at det vil bli tatt hensyn til sivilbefolkningen.

– I denne siste fasen vil vi gjøre alt vi kan for å beskytte uskyldige sivile. Vi vil gjøre alt vi kan for å sørge for at byen Mekele, som er bygget gjennom vårt folks harde arbeid, ikke vil bli alvorlig skadd, sier statsministeren.

Advarsler om brudd på menneskerettighetene

Krigen, som ifølge eksperter har vært i emning siden Abiy Ahmed Ali kom hjem fra Norge etter å ha mottatt Nobels fredspris for ett år siden, brøt ut i starten av november. Det skjedde etter at Folkefronten for frigjøring av Tigray (TPLF) avholdt et regionvalg myndighetene i Addis Abeba ikke anerkjente.

Det er blitt advart om brudd på menneskerettighetene i krigen, og begge parter har vært kompromissløse og avvist internasjonale bønner om dialog og forhandlinger om en våpenhvile.

Det har blant annet ført til at mer enn 40.000 flyktninger har klart å ta seg ut av Tigray og over grensen til Sudan. Det allerede fattige nabolandet sliter med å ta hånd om flyktningene, og det er blitt advart mot at borgerkrigen kan utvikle seg til en regional konflikt.

FN advarer om ressursmangel

Ifølge FN-byrået Verdens matvareprogram (WFP) er det nå kritisk mangel på ressurser i Tigray.

WFP varsler at Tigrays sivilbefolkning er i ferd med å gå tom for kontanter og drivstoff, at mer enn 1 million mennesker er internt fordrevet og at 100.000 flyktninger fra Eritrea vil mangle mat innen en uke.

Flere enn 600.000 mennesker som er avhengig av månedlige matrasjoner, har ikke fått disse denne måneden.

Tigray-regionen er blitt totalt avskåret fra omverdenen etter at krigen brøt ut. Det har gjort det vanskelig å få forsyninger inn, og informasjon om situasjonen ut. TPLFs ledelse har kommunisert med omverdenen via satellittelefon og varslet at Tigray er klar til å kjempe til siste mann.

Human Rights Watch advarer om at «handlinger som med vilje hindrer nødhjelpsforsyninger», bryter med folkeretten.

