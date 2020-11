Russland på hiv-toppen i Europa

NTB utenriks

I 2019 fikk 136.000 mennesker påvist hiv i Europa og Sentral-Asia, viser en ny rapport fra EUs smittevernbyrå ECDC og WHO.

Russland står for rundt 60 prosent av smittetilfellene. Med rundt 55 smittede per 100.000 innbyggere har landet har også den høyeste andelen smittede.

Russland er følges av Ukraina (39 per 100.000), Moldova (23 per 100.000) og Kasakhstan (20 per 100.000).

EU og EØS-landene har siden 2010 hatt en 9 prosent nedgang i antallet nye hivsmittede.

Mange vesteuropeiske land, deriblant Norge, melder om en total nedgang i nye tilfeller til tross for en befolkningsøkning.

Rapporten kommer i forkant av verdens aidsdag 1. desember.

