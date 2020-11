Rosneft starter opp gigantprosjekt i Arktis

NTB utenriks

Rosneft-sjef Igor Setsjin kunngjorde oppstarten i et møte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva onsdag.

Vostok-prosjektet er en hjørnestein i Russlands oljeplaner for Arktis. Formålet er å knytte sammen oljeaktivitetene i nord, blant annet med en 770 kilometer lang oljerørledning og et havneanlegg. Det skal også bygges to flyplasser og femten «industribyer», og håpet er at prosjektet skal skape 130.000 nye arbeidsplasser.

Setsjin har tidligere sagt at prosjektet vil skape en «ny olje- og gassprovins» på Tajmyr-halvøya lengst nord i Sibir.

Investeringene anslås til 10.000 milliarder rubler, noe som tilsvarer 1.172 milliarder kroner med dagens kurs.

Miljøorganisasjoner har vært kritiske og krevd at Russland må slutte å dele ut oljelisenser i nord.

(©NTB)