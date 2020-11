Livstidsdommer for kuppforsøket i Tyrkia

NTB utenriks

Blant de dømte er det flere tidligere jagerpiloter i det tyrkiske luftforsvaret. De har vært tiltalt for forbrytelser som drap, kuppforsøk og forsøk på å likvidere president Recep Tayyip Erdogan.

Rettssaken har vært en av de største siden det mislykkede kuppet mot Erdogan i 2016.

Det er tatt ut tiltaler mot i alt 475 personer, inkludert generaler og flygere ved Akinci-basen som ifølge tiltalene organiserte kuppforsøket og bombet flere regjeringsbygg, inkludert en del av nasjonalforsamlingen.

De tiltalte er blitt anklaget for å tilhøre nettverket til den religiøse lederen Fethullah Gülen, som bor i eksil i USA, og som Tyrkia beskylder for å ha orkestrert kuppforsøket. Gülen selv nekter for dette.

Om lag 220 personer ble drept og flere tusen såret i det mislykkede kuppet.

