FN advarer: Kritisk mangel på forsyninger til Tigray

Verdens matvareprogram (WFP) varsler at Tigrays sivilbefolkning er i ferd med å gå tom for kontanter og drivstoff, at mer enn 1 million mennesker er internt fordrevet og at 100.000 flyktninger fra Eritrea vil mangle mat innen en uke.

Flere enn 600.000 mennesker som er avhengig av månedlige matrasjoner, har ikke fått disse denne måneden.

Tigray-regionen er blitt totalt avskåret fra omverdenen etter at det brøt ut krig mellom regionstyremaktene og Etiopias sentralregjering. Blokaden er så omfattende at WFP ikke får mulighet til å sende inn mat. Human Rights Watch advarer mot at «handlinger som med vilje hindrer nødhjelpsforsyninger» bryter med folkeretten.

