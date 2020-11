Tyskland vil holde skibakkene åpne

NTB utenriks

– Jeg er overbevist om at det å stå på ski, med tydelige forholdsregler som en maksgrense på heiskort, er mulig, sier Tysklands turistkommissær Thomas Bareiss.

Tyskland gjør dermed som Østerrike, som også vil holde bakkene åpne.

Italias statsminister Giuseppe Conte har på sin side bedt folk om å holde seg unna skibakkene i vinter. Samlinger på afterski førte i fjor til flere koronautbrudd.

Regionspresident Luca Zaia i Veneto har uttalt at dersom skibakkene stenges i Italia, må EU sørge for at det samme skjer i resten av Europa.

