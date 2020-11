Nye protester i Thailand

NTB utenriks

Egentlig skulle demonstrasjonen vært holdt utenfor den offentlige etaten som forvalter det thailandske monarkiets økonomiske verdier.

Men her var det også ventet et stort politioppbud og en motdemonstrasjon der soldater ville delta. Tirsdag ble det besluttet å flytte protesten til hovedkvarteret til Siam Commercial Bank, der kong Maha Vajiralongkorn er største aksjonær.

På Facebook skrev protestbevegelsen at de ikke ønsket sammenstøt med «den organiserte mobben».

Majestetsfornærmelse

Samtidig som demonstrasjonen ble flyttet, ble tolv av protestlederne siktet for majestetsfornærmelse og innkalt til avhør.

Den thailandske loven om majestetsfornærmelse er en av verdens strengeste. Personer som krenker eller kritiserer kongefamilien, kan dømmes til opptil 15 års fengsel for hvert tiltalepunkt.

Loven er kontroversiell, blant annet fordi hvem som helst – ikke bare kongelige eller myndighetene – kan anmelde påståtte lovbrudd. Tidligere er loven blitt brukt som et våpen i politiske konflikter.

Imidlertid er ingen inntil nå blitt siktet for majestetsfornærmelse de siste tre årene etter at kongen ga regjeringen beskjed om at han ikke lenger ønsket at loven skulle brukes.

– Full krig?

En av dem som nå er siktet, studentlederen Parit Chiwarak, sier han ikke er redd, og at han tror siktelsene vil få flere til å demonstrere.

– Betyr dette at monarkiet har erklært full krig mot folket? spør han i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Blant demonstrantenes krav er regjeringens avgang, endringer av grunnloven så den blir mer demokratisk, og reform av monarkiet.

Under en protest ved nasjonalforsamlingen i forrige uke ble 55 mennesker skadd i sammenstøt mellom aktivister og tilhengere av kongehuset. Flere skal ha fått skuddskader, men det er uklart hvem som skjøt.

Etter at onsdagens protest ble flyttet, sendte politiet flere titall kjøretøyer til området ved banken hvor aktivistene planla å demonstrere.

(©NTB)