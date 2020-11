NTB utenriks

Det gir en prislapp på 6 millioner dollar, like over 50 millioner kroner, per liv som ble spart. Regnestykket baserer seg på et anslag om at ytterligere 29.000 amerikanere ville ha mistet livet i perioden mars til mai hvis det ikke var for koronatiltakene.

– Guvernører reddet liv med den ene hånden, og reduserte den økonomiske aktiviteten med den andre, sier Jean-Noel Barrot, professor ved økonomiskolen HEC i Paris.

(©NTB)