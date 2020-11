Svensk-iransk forsker risikerer å bli henrettet i Iran

NTB utenriks

Ifølge svenske Amnesty har den svensk-iranske forskeren Ahmadreza Djalali ringt sin kone for å ta farvel.

– Han sa han neppe kommer til å kunne ringe meg igjen, sier Vida Mehrannia etter samtalen med ektemannen tirsdag morgen. Da var det en måned siden sist hun hadde hørt fra ham.

– Først ble jeg glad for å høre stemmen hans, men det gikk raskt over. Han sa han ikke hadde mye tid, men ringte for å si at han skulle flyttes til et annet fengsel og sitte på isolat mens han ventet på straffen, forteller Mehrannia. Hun sier hun føler seg maktesløs med tanke på Djalalis skjebne.

– Det føles uvirkelig, det går ikke an å forklare. I alle disse årene har jeg hatt et håp. Nå vet jeg ikke om jeg har det lenger.

– Forferdelig

– Dette er forferdelige opplysninger, sier presseansvarlig Ami Hedenborg i svenske Amnesty om nyheten om at Djalali kan bli henrettet om kort tid.

Menneskerettighetsorganisasjonen har lenge jobbet for at Djalali, som har vært fengslet i fire år, skal løslates.

Den iranskfødte legen er forsker i katastrofemedisin ved Karolinska Institutet utenfor Stockholm. Han var på en forelesningstur i sitt opprinnelige hjemland da han ble pågrepet av iransk politi i 2016, skriver Expressen.

Djalali, som har dobbelt statsborgerskap, ble anklaget for spionasje og dømt til døden i 2017. Det meste av tiden etterpå har han sittet i det beryktede Evin-fengselet utenfor hovedstaden Teheran.

Håper på UD

Amnesty håper nå at svenske myndigheter gjør noe i saken.

Utenriksminister Ann Linde ringte tirsdag sin iranske motpart Mohammad Javad Zarif i et forsøk på å stanse henrettelsen, noe hun selv opplyste om på Twitter.

Ifølge Lindes pressesekretær Andreas Enbuske snakket hun også med Vida Mehrannia, men vil ikke kommentere hva som ble sagt under samtalen.

På spørsmål om Linde lyktes med å stanse henrettelsen, svarer Enbuske:

– Jeg har ingen flere kommentarer.

