Italia stenger minkfarmer grunnet smitterisiko

NTB utenriks

Ifølge Speranza har landet et svært begrenset antall minkfarmer sammenlignet med andre europeiske land, men tiltaket iverksettes fordi man vil være så forsiktig som mulig.

Danmark har avlivet millioner av mink etter at flere personer ble smittet av et mutert koronavirus som var påvist blant mink.

I Italia skal gårder der det er mistanke om smitte, sperres av. Hvis dyr får påvist koronaviruset, skal alle dyrene på gården avlives.

Søndag opplyste franske myndigheter at om lag 1.000 mink var avlivet på en gård vest for Paris der dyr var smittet av et mutert koronavirus. Ingen av dem som jobber på gården, har fått påvist smitte. Frankrike huser kun fire minkfarmer.

Det er også oppdaget koronasmitte på minkfarmer i Nederland, Sverige og Hellas.

(©NTB)