Europeisk kvartett truer med å straffe de om hindrer fred i Libya

De fire landene ber om at alle libyske og internasjonale aktører avstår fra parallelle initiativer som vil kunne undergrave den FN-ledede fredsprosessen.

De ønsker ingen utenlandsk innblanding i prosessen, og i en uttalelse mandag varsler de straffetiltak mot alle som enten hindrer prosessen, plyndrer den libyske statskassen eller begår menneskerettighetsbrudd.

Tidligere har den vesteuropeiske kvartetten anklaget både Russland og Tyrkia for utidig innblanding i Libya, men denne gangen nevnes ingen navn.

Russland er blitt anklaget for å støtte leiesoldater som kjemper mot den FN-støttede Tripoli-regjeringen, mens Tyrkia både skal ha utplassert soldater og sendt droner til Libya for å støtte regjeringen som Russland motarbeider.

Under fredsforhandlingene den siste tiden har de krigførende partene i Libya blitt enige om et veikart for fredsprosessen, og det er duket for valg 24. desember etter at en våpenhvile ble inngått i oktober.

