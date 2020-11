Briter kan snart besøke puber og butikker igjen

NTB utenriks

Fra onsdag 2. desember kan butikker, treningssentre og religiøse og sosiale møteplasser igjen holde åpent, og folk vil ikke måtte holde seg hjemme, opplyste statsminister Boris Johnson mandag.

Den fire uker lange nedstengingen ble innført for å få bukt med smittespredningen i England og resten av Storbritannia, der over halvannen million mennesker er bekreftet koronasmittet, ifølge det europeiske smittevernbyrået ECDC.

Mandag sa Johnson at restriksjonene lempes på fordi man har bedre muligheter for massetesting og ligger godt an i utvikling av en vaksine.

