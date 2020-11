Biden vil omgi seg med erfarne Obama-medarbeidere

NTB utenriks

Mandag bekreftet Biden spekulasjonene i flere amerikanske medier og opplyste at han vil nominere tidligere viseutenriksminister Tony Blinken til posten som utenriksminister.

Blinken var fra 2015 til 2017 viseutenriksminister under daværende utenriksminister John Kerry i president Barack Obamas administrasjon.

Han har også to års fartstid som nestkommanderende for landets nasjonale sikkerhetsrådgiver og var sentral i arbeidet med å utforme Obamas politikk overfor Afghanistan, Pakistan og Iran.

Israel-venn

58-åringen har markert seg som en trofast støttespiller for Israel og forsvarte blant annet landets bombing av Gazastripen i 2014 der over 2.250 palestinere ble drept, flertallet av dem sivile.

Alt i 2008 begynte Blinken å arbeide for Joe Biden, og som utenrikspolitisk rådgiver for Biden i årets valgkamp slo han fast at det vil være uaktuelt for den nye presidenten å knytte betingelser til den amerikanske militærhjelpen til Israel.

Saudi-Arabia

USAs forhold til Saudi-Arabia vil derimot bli tatt opp til ny vurdering under Biden, «for å sikre at det fremmer våre interesser og er i tråd med våre verdier», sa Blinken i et intervju i oktober.

Biden nominerer også en annen veteran fra Obama-administrasjonen, Jake Sullivan, til posten som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Sullivan var sikkerhetspolitisk rådgiver da Biden var visepresident og har også vært rådgiver for Hillary Clinton.

Han var ifølge amerikanske medier sentral i diplomatiet og forhandlingene som i 2015 resulterte i atomavtalen med Iran.

Klimautsending

Biden kunngjorde mandag også at han ønsker tidligere utenriksminister John Kerry som spesialutsending for klima.

Kerry var Demokratenes presidentkandidat i 2004, men tapte for George W. Bush. Han var senere utenriksminister fra 2013 til 2017 under Obama.

Cubanskfødte Alejandro Mayorkas er nominert til posten som leder for Department of Homeland Security, som har ansvar for USAs immigrasjonspolitikk.

CIA-topp

Biden nominerer samtidig CIAs tidligere nestsjef Avril Haines til posten som øverste sjef for USA 17 etterretningsorganisasjoner.

Haines, som er jurist, spilte en viktig rolle da Obama trappet opp bruken av droner i likvidering av påståtte terrorister i en rekke land, noe menneskerettsorganisasjoner hevder var brudd på internasjonal lov.

Dersom hun blir godkjent, blir hun første kvinne som inntar den viktige posten som Director of National Intelligence. Hvor mange som er ansatt innen USAs etterretning er ikke kjent, men for ti år siden anslo Washington Post at det dreide seg om drøyt 850.000.

FN-ambassadør

Biden vil også ha en kvinne som FN-ambassadør og har nominert den 68 år gamle karrierediplomaten Linda Thomas-Greenfield til posten.

Hun var viseutenriksminister med ansvar for Afrika under Obama og har også vært ambassadør i Liberia.

– Vi har ingen tid å miste når det gjelder sikkerhets- og utenrikspolitikken, sier Biden i en kunngjøring.

– Disse personene er erfarne og testet i krise, og de er også innovative og har fantasi, sier han videre.

