Moderna avslører hva koronavaksinen deres vil koste

Det betyr en prislapp på mellom 225 og 330 kroner for koronavaksinen, som ifølge tidlige tester er nesten 95 prosent treffsikker mot koronaviruset. Modernas toppsjef Stéphane Banchel avslører prislappen i et intervju med Welt am Sonntag.

– Vår vaksine vil derfor koste noenlunde det samme som en influensavaksine, som er på mellom 10 og 50 dollar, sier han.

Moderna er sammen med Pfizer et av Vestens store håp for en vaksine som kan få slutt på pandemien og koronarestriksjonene. Selskapet er i forhandlinger med EU om å levere flere hundre millioner doser.

