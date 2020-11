G20-landene lover rett og rimelig tilgang til koronavaksine for alle

NTB utenriks

Toppmøtemedlemmene lover å ikke spare på innsatsen for å sikre rett og rimelig tilgang til vaksiner for alle, og alle medlemmene skrev under på en slutterklæring fra G20s to dager lange møte.

– Vi har mobilisert ressurser til å imøtekomme de umiddelbare finansielle behovene i global helse for å støtte forskning, utvikling, produksjon og distribusjon av en sikker og effektiv covid-19 diakonistikk, terapi og vaksine, står det i dokumentet.

Stor samarbeidsvilje

G20-toppmøtet har denne helgen foregått via digitalt oppmøte med video, og med Saudi-Arabia som vertskap for første gang i historien.

Årets toppmøte var svært korona-sentrert i tematikken, og ble søndag avrundet med den nevnte felleserklæringen.

Flere av lederne i G20-landene uttrykte lørdag stor vilje til å samarbeide om forskning, produksjon og distribusjon av koronavaksinen for å bekjempe pandemien.

Grupperingen bekreftet også søndag at de vil forplikte seg til initiativet fra mars, som vil gi gjeldslettelse for de fattigste landene i verden på 14 milliarder dollar som hadde original frist i 2020.

Merkel hyller multilateralismen

Store deler av møtet var viet til å diskutere de store finansielle og helsemessige implikasjonene koronaviruset har for verdenssamfunnet.

Tysklands statsminister Angela Merkel brukte anledningen til å rose samarbeidet mellom landene og mener den felles slutterklæringen illustrerer «ånden til multilateral samarbeid».

USAs avgående president Donald Trump fant også tid til å kritisere Paris-avtalen, som han mener har som hovedformål å ødelegge for det amerikanske jobbmarkedet.

Saudi-Arabia gir nå stafettpinnen videre til Italia, som skal lede toppmøtet i slutten av oktober 2021.

