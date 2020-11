Fauci er bekymret for koronasmitte til Thanksgiving

NTB utenriks

Fauci sa til CBS søndag at mye folk på USAs flyplasser, i strid med anbefalingene om å unngå reiser, kommer til å føre oss «ut i enda mer trøbbel enn vi allerede er i».

Han påpeker at en ny smittebølge som følge av høsttakkefesten Thanksgiving ikke vil vise seg før etter flere uker, på et tidspunkt da situasjonen allerede er svært vanskelig i kaldt vintervær og under julefeiringen.

Han forteller også at en stor andel av dem som for tiden blir smittet, er voksne mellom 40 og 60 år, i tillegg til eldre og sårbare.

USA har registrert over 12,5 millioner koronasmittede og 262.000 døde, og smitten sprer seg nesten ukontrollert i store deler av landet.

