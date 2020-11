Pompeo skal møte Taliban-forhandlere i Qatar

NTB utenriks

Nyhetsbyrået AFP skriver at det planlagte møtet blir sett på som et tegn på framgang i fredssamtalene mellom Afghanistan og Taliban. USA har varslet at landet vil trekke seg ut av Afghanistan raskere enn planlagt.

Utenriksdepartementet bekrefter at møtene vil finne sted under Pompeos besøk til Qatar lørdag. Utenriksministeren vil møte partene i separate møter i Doha.

Kilder nær forhandlingene opplyser til AFP at Afghanistan og Taliban nylig ble enig om et viktig stridstema som har forsinket fredssamtalene. Doha-samtalene er første gang Taliban og afghanske myndigheter sitter ved forhandlingsbordet.

(©NTB)