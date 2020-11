NTB utenriks

AFP skriver at deres ansatte i Kabul hørte flere eksplosjoner kort tid etter hverandre, noe som minnet om lyden av raketter som ble avfyrt.

Ifølge lokale medier dreier det seg om opp mot tolv raketter som ble avfyrt. Det er ikke kommet meldinger om skadde, men AFP skriver at det er fare for at flere har mistet livet.

Eksplosjonene skjedde i tett befolkede områder av den afghanske hovedstaden, blant annet nær den såkalte grønne sonen i sentrum av hovedstaden.

