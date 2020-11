Trumps advokat Giuliani med oppsiktsvekkende påstander

NTB utenriks

Under en meget spesiell halvannen time lang pressekonferanse framførte Giuliani og andre medlemmer av Trumps team av advokater påstander om at finansmannen George Soros, regjeringen i Kina og den avdøde diktatoren i Venezuela, Hugo Chávez, hadde rottet seg sammen med «skurker» blant Demokratene for å få Joe Biden valgt.

Til tross for at det så langt ikke er lagt fram bevis for uregelmessigheter i vesentlig grad eller sågar juks, brukte Trumps representanter mye tid på å gå gjennom en lang liste med hendelser og påstander som de mente var bevis for det motsatte. De hevdet også at Trump slo Biden i et regelrett valgskred.

Giuliani åpnet seansen med et frontalangrep mot «korrupte» demokratisk styrte byer som Detroit som han beskyldte for å ha jukset med tusenvis av stemmer. Han snakket om en «plan fra sentralt hold» om å utføre valgjuks i stor stil.

Jernteppe

Trumps personlige advokat advarte det amerikanske folk om at det eksisterer «et jernteppe av sensur» som skal hindre den vanlige amerikaner i å få innsyn i hvem som egentlig vant valget.

-Men de har gjort feil som alle skurker, og vi har avslørt dem.

Etter å ha framført en etterligning av skuespilleren Joe Pesci i en mafiarolle, angivelig for å anskueliggjøre hva demokratene har drevet med, uttalte Giuliani:

-Dere bør bli enda mer forbauset over det faktum at stemmene blir telt opp i Tyskland og Spania av et selskap med forbindelser til Chávez og Maduro, framholdt Giuliani overfør pressen, en henvisning til Venezuelas omstridte statsleder, som har vært død i sju år, og landets nåværende venstreleder Nicolás Maduro.

Stemme fra fortiden

Selskapet Giuliani sikter til, er Smartmatic. Det lager programvare og ble grunnlagt i Florida i 2000 av to menn født i Venezuela, ifølge Giuliani på oppdrag fra Chávez for å hindre at han noen gang skulle tape en opptelling.

Etter valgnederlaget har Trump og hans leir fremmet en lang rekke konspirasjonsteorier om Dominion, et selskap som er en av de fremste leverandørene av valgsystemer i USA, og Smartmatic. De hevder blant annet at de to selskapene samarbeider, noe som blankt avvises av selskapene selv.

– Smartmatic har aldri eid aksjer eller hatt noen andre finansielle interesser i Dominion Voting Systems. Smartmatic har aldri skaffet til veie programvare, maskinvare eller annen teknologi til Dominion Voting Systems. De to selskapene er konkurrenter i markedet, heter det i en uttalelse fra Smartmatic.

I 2020-valget har selskapet bare levert teknologi og programvare til Los Angeles fylke, opplyser selskapet til AP. Smartmatics systemer er blitt brukt under valg i Venezuela, men påstander om at selskapet skal ha stått bak valgjuks i landet er det ikke ført bevis for. I 2017 rykket imidlertid selskapet ut og beskyldte Venezuelas regjering for valgfusk.

Soros og Antifa

Lederen for Smartmatic, Mark Malloch-Brown, sitter i styret til Open Society Foundation, grunnlagt av George Soros. Finansmannen er utpekt som en ondskapsfull edderkopp i enkelte republikanske kretser i USA og trekker angivelig i tråder overalt.

– Smartmatics styreleder er en nær medarbeider av Soros, som er demokratens største donor, han er Antifas største bidragsyter og den som gir mest penger til Black Lives Matter, påsto Giuliani.

-Du gode god, hva må vi gjøre for å få dere til å fortelle sannheten til det amerikanske folk, sa advokaten med klar adresse til pressekorpset.

Fornøyd Trump

Mens Giuliani hamret i vei med sine konspirasjonsteorier og drøftet Trumps ulike veier til seier, virket hans sjef fornøyd.

-En soleklar dokumentasjon av velgerjuks, tvitret han.

Jusseksperter ser øvelsen som et siste krampaktig forsøk fra Trumps-kampanjens side og sier det ikke er noen tvil om at Biden vil innta Det hvite hus 20. januar neste år. Men det er utbredt uro over at opinionen kan miste tillit til valgsystemet gjennom den kontinuerlige utskjellingen og mistenkeliggjøringen som Trump sprer.

-Det er svært urovekkende at noen republikanere ikke kan ta inn over seg muligheten for at de tapte valget på et en helt rettferdig og ryddig måte, sier Joshua Douglas. Han er jussprofessor ved Kentucky-universitetet og forsker og underviser i valgrett.

(©NTB)