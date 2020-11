Malmö stenger svømmehaller og gallerier

NTB utenriks

Kunngjøringen kommer samme dag som svenske myndigheter innfører nasjonal skjenkestopp fra klokken 22, de første alkoholrestriksjonene så langt i pandemien.

Nå stenges altså en rekke fritidsinstitusjoner i Sveriges tredje største by.

– Vi ser at det er et problem for oss å stenge dem fordi de har en viktig funksjon for samholdet vårt. Men akkurat nå er ikke tidspunktet å besøke dem, sier en talsmann for myndighetene i Malmö.

Biblioteker holder fortsatt åpent, sammen med andre institusjoner som henvender seg til alle under 15 år.

