Hellas overtar private sykehus i koronabølge

NTB utenriks

Forespørselen om frivillig å stille de private sykehussengene til rådighet for covid-19-pasienter, ble avvist, opplyser helsedepartementet i Aten fredag.

De to klinikkene har til sammen 250 sengeplasser. Staten vil betale for driften og lønne de ansatte under overtakelsen.

Thessaloniki ligger nord i Hellas, der koronautbruddet er verst. Byen har 218 intensivsenger for covid-19-pasienter, hvorav bare åtte nå er ledige.

Doblet intensivkapasitet

Antallet intensivsengeplasser i Hellas er doblet siden den konservative regjeringen tok over i fjor. Likevel er 555 av 651 intensivplasser som er forbeholdt covid-19-pasienter i landet, fylt.

Lederen for den greske foreningen for privatklinikkeiere, Grigoris Sarafianos, sier helsemyndighetene torsdag ba om at 200 senger ble stilt til disposisjon innen klokka 21 samme kveld.

Sarafianos, som eier en av klinikkene som staten nå overtar, viser til en eksisterende avtale med myndighetene om å tilby sengeplasser for pasienter uten korona.

– Vi vil ikke bli sentrum for smittespredning, sier Sarafianos.

– Vi er i krig

Regjeringstalsmann Stelios Petsas mener frykten er ubegrunnet, og legger til at de overtatte klinikkene ikke skal brukes til intensivbehandling.

– Når vi er i krig, så håndterer vi hele landet som ett helsedistrikt, sier Petsas til TV-kanalen ERT1.

Hellas ble i stor grad spart under den første koronabølgen, og myndighetene har fått ros for å ha innført tidlige tiltak. Men etter sommeren har det daglig vært flere titall dødsfall og tusenvis av smittetilfeller.

Hellas har registrert 331 smittetilfeller og 6 dødsfall per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

En landsomfattende nedstenging skal etter planen vare ut måneden. Butikker, skoler, barer, restauranter og alle underholdningsarenaer er stengt, og det er portforbud mellom 21 og 5.

(©NTB)