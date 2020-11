FN: Millioner kan dø i Jemen

NTB utenriks

– I mangel på øyeblikkelig handling kan millioner av liv gå tapt, sier generalsekretær António Guterres fredag.

To av tre innbyggere har ikke nok mat i Jemen, et land med 28 millioner innbyggere sør på den arabiske halvøy.

I årevis har Jemen vært sentrum for verdens verste matkrise, drevet fram av en ødeleggende krig.

Nedtelling

Jemenittiske Houthi-opprørere som har støtte fra Iran, erobret hovedstaden Sana nord i landet i 2014. Året etter gikk en regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia og støttet av USA til krig mot houthiene på vegne av regjeringen i sør.

FN har for lengst slått fast at krigen har utløst den verste humanitære krisen i vår tid.

I Jemen pågår «en nedtelling til katastrofen», advarte David Beasley i FNs sikkerhetsråd forrige uke.

– Hungersnød er virkelig en reell og farlig mulighet, og varsellampene blinker rødt – så rødt som det går an, sa Beasley, som er leder i Verdens matvareprogram (WFP), organisasjonen som får årets Nobels fredspris blant annet for sin innsats i kampen mot sult.

Halve rasjoner

FN har vært nødt til å halvere rasjonene de gir til 9 millioner mennesker i Jemen. Faren er at ytterligere 6 millioner jemenitter kan få sine nødhjelpsrasjoner halvert i januar.

Internasjonal hjelp forhindret hungersnød for to år siden. Men i år er trusselen tilbake med økende vold og en valutakollaps som har gjort mat utilgjengelig for stadig flere.

Givere har vært skeptiske til å legge midler på bordet på grunn av korrupsjon og begrensninger som houthiene har lagt på hjelpearbeidere.

Frykter terrorstempel

Guterres' siste advarsel kom etter meldinger om at president Donald Trump vurderer å stemple Houthi-bevegelsen som en terrororganisasjon.

Det kan ødelegge helt for nødhjelpsleveransene og gjøre situasjonen enda verre i Jemen, ifølge hjelpeorganisasjoner.

Guterres viser bare indirekte til meldingene.

– Jeg ber innstendig alle dem med innflytelse om å handle umiddelbart for å avverge katastrofe. Jeg ber også om at alle unngår å ta grep som kan gjøre den allerede ille situasjonen enda verre, sier generalsekretæren.

Nylige undersøkelser viser at minst 98.000 barn under fem år kan dø av underernæring sør i Jemen. Situasjonen kan være enda verre i nord, der FN er i gang med lignende undersøkelser.