– Vi støtter det tyske formannskapet og stoler på at de vil finne en rask løsning. Jeg er trygg på at løsningen de finner, vil være akseptabel også for Estland, sier Kaljulaid til NTB.

Ifølge henne står EUs troverdighet på spill.

– Vi håper sterkt at det vil bli gjort framskritt raskt.

Kaljulaid var fredag på offisielt besøk i Oslo, der hun startet dagen med et besøk hos statsminister Erna Solberg (H).

Etterpå dro presidenten videre til Slottet, der hun ble tatt imot av kronprins Haakon.

