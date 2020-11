Arecibo-observatoriet står i fare for å kollapse

NTB utenriks

Teleskopet på Puerto Rico er et av verdens største og har vært et kjært verktøy for verdens astronomer i tiår.

Problemene begynte i august, da en av kablene som holdt 900 tonn med instrumenter på plass over den 305 meter brede antennen, røk. Et arbeid for reparere kabelen ble satt i gang, men den 6. november røk enda en av kablene.

Nå er faren stor for at resten av opphenget kan ryke når som helst, og et reparasjonsforsøk regnes som svært farlig. Derfor har stiftelsen US National Science Foundation, som driver observatoriet, besluttet at det skal rives.

– Stiftelsen prioriterer sikkerheten til arbeiderne, Arecibo-observatoriets stab og de besøkende, noe som gjorde denne beslutningen nødvendig, selv om det er beklagelig, sier NSFs leder Sethuraman Panchanathan.

– I nesten seks tiår har Arecibo-observatoriet vært et fyrtårn for banebrytende forskning og partnerskap i forskermiljøet, sier han.

I forskermiljøet ble nyheten mottatt med sorg, og på Twitter ble meldinger med hashtagen #WhatAreciboMeansToMe mye delt, både blant interesserte amatører og astronomer.

En actionscene i James Bond-filmen «GoldenEye» finner sted over teleskopet, og i filmen «Contact», basert på Carl Sagans bok, bruker en astronom spilt av Jodie Foster observatoriet for å lytte etter signaler fra utenomjordiske vesener.

