USA fraråder thanksgiving-reiser

De siste 14 dagene har antallet daglige koronatilfeller økt med 75 prosent. Samtidig har antall sykehusinnleggelser og koronadødsfall økt med 50 prosent.

Amerikanerne feirer thanksgiving torsdag neste uke. Mange vil tilbringe langhelgen sammen med familie og venner i andre delstater, og høytiden er vanligvis den travleste målt i reising.

– CDC fraråder reising i thanksgiving-perioden. Det er ikke et krav, det er en sterk anbefaling, sier legen Henry Walke ved det amerikanske smittevernsenteret CDC til pressen torsdag.

Mange på sykehus

CDC er svært urolig for den kraftige smitteøkningen. Koronasmitten økte også kraftig etter langhelgene i forbindelse med Memorial day i mai og Labor day i september, påpeker Walke.

Den tryggeste måten å feire høsttakkefesten på i år, er hjemme sammen med dem man bor med, fastslår Erin Sauber-Schatz i CDC.

Onsdag ble 173.000 nye smittede registrert i USA, og smitten øker i alle delstater. Dagen før var 77.000 covid-19-pasienter innlagt på sykehus. Det er flere enn i første koronabølge, og kapasiteten er sprengt ved mange sykehus. Daglig dør over 1.000 koronasmittede i USA.

Lange test-køer

Mens høsttakkefesten og julen nærmer seg, ruster amerikanerne seg også for vintervær og influensasesong. Den siste tiden er det på ny blitt lange køer av folk som vil teste seg, og i New York måtte flere vente i over tre timer i køer som strakte seg over flere kvartaler denne uka.

I snitt testes 1,5 millioner mennesker for korona daglig i USA, over dobbelt så mange som i juli.

Likevel er ikke testkapasiteten så god som den må være for å kontrollere viruset, ifølge mange eksperter, som mener minst 4 millioner daglige tester er nødvendig.

Dyster prognose

Laboratorier advarer om at fortsatt mangel på viktige forsyninger trolig vil skape flere flaskehalser og forsinkelser mens smitten øker.

Over 11,5 millioner smittetilfeller er påvist, og USA har passert over 250.000 koronadødsfall.

En analysemodell utarbeidet av eksperter ved University of Washington tyder på at USA kan rammes av så mange som 100.000 nye dødsfall fra nå og til 20. januar, når Joe Biden tar over etter Donald Trump i Det hvite hus.

