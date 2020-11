Regjeringsrokering i Danmark etter minkskandalen

NTB utenriks

Rokeringen skjer etter at matvareminister Mogens Jensen takket for seg onsdag på grunn av minkskandalen.

Jensen var også minister for likestilling, fiskeri og nordisk samarbeid.

Møtet med dronning Margrethe skjer klokka 11, mens nøkkeloverleveringene i de berørte departementene skjer fra klokka 13, ifølge en pressemelding fra statsministerens kontor.

Jensen trakk seg fordi regjeringen ga ordre om at alle landets 17 millioner mink, både syke og friske, skulle avlives uten at det fantes lovhjemmel for kravet.

På forhånd hadde de rødgrønne støttepartiene til den sosialdemokratiske mindretallsregjeringen varslet at tilliten til ministeren var tynnslitt.

En redegjørelse om forløpet har vist store svikt i embetsverket i flere departementer. Det fremgår blant annet at i alt seks ministre allerede 1. oktober ble advart om at det manglet lovhjemmel for at også friske mink skulle avlives. Det er imidlertid uklart om de leste dokumentet de fikk framlagt.

Dette var Frederiksen ikke klar over da hun tre dager senere kunngjorde at all mink skulle avlives fordi det var funnet et mutert koronavirus i mink som muligens kan true effekten av en vaksine.

(©NTB)